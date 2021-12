60 sul 2 | serata evento per il 60esimo anniversario del canale I vip che verranno ricordati e chi conduce

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Il 16 dicembre 2021 è lascelta dalla televisione pubblica per fare gli auguri di buon compleanno al suo secondo. La rete nata il 4 novembre del 1961 ha infatti spento le sessanta candeline e verrà celebrata in uno specialein primaa partire dalle ore 21:20 circa. La trasmissione 60 sul 2 sarà un lungo viaggio nella storia delche verrà ripercorsa usando le sterminate teche in possesso della Rai e le parole dei protagonisti di questa storia. L’attrice e conduttrice Emanuela Fanelli sarà la voce narrante dell’celebrativo in onda su Rai2 che si muoverà con la sua solita simpatia nel racconto dei momenti più iconici. 60 sul 2: Emanuela Fanelli alla conduzione dello speciale Una primacelebrativa accompagnerà il ...