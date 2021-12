60 sul 2: il nuovo format che celebra la tv italiana, cosa non perdere (Di giovedì 16 dicembre 2021) 60 sul 2, è il nuovo format che celebrerà i primi 60 anni della rete televisa di Rai2, ci saranno i protagonisti e i programmi iconici che hanno scritto la storia della celebre rete televisiva. Il 4 Novembre 1961 Rai2 nacque dalle parole della giovanissima Mina, la quale annunciava al popolo italiano la nascita del secondo canale, da quel momento sono passati 60 anni, la Rai ha dedicato un evento speciale proprio per questo traguardo storico. 60 sul 2, il tributo ai 60 anni della rete televisiva Rai2 (Foto dal web)In onda alle ore 21.20 del 16 Dicembre 2021, verrà celebrata e ripercorsa la storia di Rai2 con il materiale raccolto dalle Teche Rai e dalle testimonianze dei protagonisti che hanno reso la storia di Rai2 possibile. Infatti si parlerà delle radici televisive le quali hanno sempre caratterizzato la rete ... Leggi su ck12 (Di giovedì 16 dicembre 2021) 60 sul 2, è ilche celebrerà i primi 60 anni della rete televisa di Rai2, ci saranno i protagonisti e i programmi iconici che hanno scritto la storia della celebre rete televisiva. Il 4 Novembre 1961 Rai2 nacque dalle parole della giovanissima Mina, la quale annunciava al popolo italiano la nascita del secondo canale, da quel momento sono passati 60 anni, la Rai ha dedicato un evento speciale proprio per questo traguardo storico. 60 sul 2, il tributo ai 60 anni della rete televisiva Rai2 (Foto dal web)In onda alle ore 21.20 del 16 Dicembre 2021, verràta e ripercorsa la storia di Rai2 con il materiale raccolto dalle Teche Rai e dalle testimonianze dei protagonisti che hanno reso la storia di Rai2 possibile. Infatti si parlerà delle radici televisive le quali hanno sempre caratterizzato la rete ...

