5 Minuti Prima: ultimi giorni di riprese per la nuova serie tv teen (Di giovedì 16 dicembre 2021) Termineranno il 23 dicembre le riprese della nuova serie TV teen-dramedy 5 Minuti Prima, diretta da Duccio Chiarini e prodotta da Panamafilm in collaborazione con Rai Fiction, con il contributo del POR FESR Piemonte 2014?2020 ? Azione III.3c.1.2 ? bando "Piemonte Film TV Fund" e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte. Il racconto, ambientato a Torino ai giorni nostri, segue le vicende della sedicenne Nina e del suo gruppo di amici, alle prese con il sesso, l'amore, l'amicizia, la ...

