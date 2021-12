16esima giornata Bundesliga 2021/22: il punto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Distanze invariate tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund dopo la 16esima giornata Bundesliga 2021/22. I bavaresi, infatti, che nell’anticipo hanno travolto per 0-5 lo Stoccarda sul proprio campo, mantengono sempre 6 punti di vantaggio sui gialloneri, a loro volta vincenti per 3-0 sul Greuther Furth. Frenano, invece, le concorrenti, dato che il Bayer Leverkusen viene rimontato dal Hoffenheim(2-2), e il Lipsia impatta contro l’Augsburg(1-1). Nelle altre sfide, pareggio a reti bianche tra Union Berlino e Friburgo, mentre l’Eintracht passa sul campo del M’Gladbach(2-3). 16esima giornata Bundesliga 2021/22: i risultati VFB STOCCARDA-BAYERN MONACO 0-5 VFL WOLFSBURG-FC COLONIA 2-3 FSV MAINZ-HERTHA BSC 4-0 Dsc ARMINIA BIELEFIELD-Vfl BOCHUM ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 16 dicembre 2021) Distanze invariate tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund dopo la/22. I bavaresi, infatti, che nell’anticipo hanno travolto per 0-5 lo Stoccarda sul proprio campo, mantengono sempre 6 punti di vantaggio sui gialloneri, a loro volta vincenti per 3-0 sul Greuther Furth. Frenano, invece, le concorrenti, dato che il Bayer Leverkusen viene rimontato dal Hoffenheim(2-2), e il Lipsia impatta contro l’Augsburg(1-1). Nelle altre sfide, pareggio a reti bianche tra Union Berlino e Friburgo, mentre l’Eintracht passa sul campo del M’Gladbach(2-3)./22: i risultati VFB STOCCARDA-BAYERN MONACO 0-5 VFL WOLFSBURG-FC COLONIA 2-3 FSV MAINZ-HERTHA BSC 4-0 Dsc ARMINIA BIELEFIELD-Vfl BOCHUM ...

Advertising

nonsooniente : @martaxing @VlnN94 O forse perché la juve, su tutta la serie a, alla 16esima giornata è la squadra con più big chan… - tuttoatalanta : Serie D, gir. B - Così in campo alle 14,30 per la 16esima giornata - sportli26181512 : Premier League LIVE: alle 15 Burnley-West Ham e Leicester-Newcastle, alle 17.30 Crystal Palace-Everton: Dopo l'anti… - CorriereAlbaBra : Domenica 12 dicembre (con fischio d'inizio alle ore 14,30) allo stadio 'Comunale' di Romentino, si gioca la 16esima… - sportli26181512 : Premier League: Dennis non basta a Ranieri, Watford ko a Brentford con un rigore al 95°: Il Brentford batte 2-1 in… -