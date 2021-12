Zuppa di Porro 15 dicembre 2021 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Zuppa di Porro. Questa cosa del tampone per chi viene in Italia, anche se vaccinato, è enorme. Ma noi facciamo finta di nulla. Vi chiedo solo di pensare a come avreste reagito se a farla fosse stato Conte. Stato di emergenza su tutto tranne che sulle tasse. E per la Verità la vera energenza è la denatalità. E intanto loro pensano al Quirinale. Superbollette e la Commissione ci ripensa sulla casa. Caltagirone contro Mediobanca, e del Vechio lascia passare il piano. Morti con Lamorgese più che con Salvini titola Libero #rassegnastampa15dic L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 15 dicembre 2021)di. Questa cosa del tampone per chi viene in Italia, anche se vaccinato, è enorme. Ma noi facciamo finta di nulla. Vi chiedo solo di pensare a come avreste reagito se a farla fosse stato Conte. Stato di emergenza su tutto tranne che sulle tasse. E per la Verità la vera energenza è la denatalità. E intanto loro pensano al Quirinale. Superbollette e la Commissione ci ripensa sulla casa. Caltagirone contro Mediobanca, e del Vechio lascia passare il piano. Morti con Lamorgese più che con Salvini titola Libero #rassegnastampa15dic L'articolo proviene da Nicola

