Zona gialla: chi sta per entrare e chi rischia. Gli ultimi aggiornamenti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dicembre 2021 - Cresce l'epidemia di Covid . E crescono i timori di cambi di colore in diverse regioni. La Provincia di Trento e la Liguria sembrano destinate alla Zona gialla, il Veneto in ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dicembre 2021 - Cresce l'epidemia di Covid . E crescono i timori di cambi di colore in diverse regioni. La Provincia di Trento e la Liguria sembrano destinate alla, il Veneto in ...

Advertising

Corriere : Zaia: «Da lunedì prossimo il Veneto sarà in zona gialla» - Corriere : «Da noi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono per l’83% non vaccinati, e il 53% di quelli in corsia. E s… - Agenzia_Ansa : Zaia: 'Siamo preoccupati per questa inesorabile crescita dei parametri. Abbiamo 2.960 nuovi contagiati e una grande… - Cla_Gagliardini : RT @vitalbaa: L'equiparazione fra zona bianca e zona gialla, che prima valeva solo nel periodo delle feste, cioè dal 6 dicembre al 15 genna… - alessia832 : @FlaviaMiatto I miei genitori e io abbiamo fatto la terza dose e quello rassicura un pochino almeno. Ci sono restri… -