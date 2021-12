”Zona Bianca”, la situazione pandemica a dieci giorni dal Natale: ecco le anticipazioni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questa sera, mercoledì 15 dicembre, a Zona Bianca la situazione pandemica a dieci giorni dalle feste Natalizie. ecco le anticipazioni della puntata. Zona Bianca, le anticipazioni della puntata in onda mercoledì 15 Dicembre Mercoledì 15 dicembre nuovo appuntamento con “Zona Bianca” in onda in prima serata su Retequattro; il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 . Condotto da Giuseppe Brindisi, questa sera il nuovo appuntamento in onda racconterà, insieme ai suoi ospiti, la situazione pandemica; come a dieci giorni dal Natale il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Questa sera, mercoledì 15 dicembre, aladalle feste Natalizie.ledella puntata., ledella puntata in onda mercoledì 15 Dicembre Mercoledì 15 dicembre nuovo appuntamento con “” in onda in prima serata su Retequattro; il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4 . Condotto da Giuseppe Brindisi, questa sera il nuovo appuntamento in onda racconterà, insieme ai suoi ospiti, la; come adalil ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Viene prorogato fino al 31 marzo anche il Super Green pass in zona bianca. Lo prevede una norma del decreto approva… - abasladroite : RT @CollotMarta: Ci vediamo questa sera a Rete4 dalle 22.40 a Zona Bianca. Si parlerà della legge di bilancio. @potere_alpopolo https://t.c… - GhinoDiTacco70 : RT @AlbertoContri: Questa sera a Cartabianca Raitre alle 22. Domani sera a Zona bianca Rete 4. Domenica sera si recupera Controcorrente Ret… - Dario_VdA : RT @CollotMarta: Ci vediamo questa sera a Rete4 dalle 22.40 a Zona Bianca. Si parlerà della legge di bilancio. @potere_alpopolo https://t.c… - anto_galli4 : RT @2002MMAD0691: Non ho mai visto in #zonabianca così tante persone anche vaccinate ovviamente, all'aperto con la mascherina... L'anno sco… -