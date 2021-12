Zona bianca, gialla, arancione e rossa: ecco la nuova colorazione delle regioni da lunedì 13 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) La nuova colorazione delle regioni italiane a partire da lunedì 13 dicembre 2021. L’incremento di contagi riscontrato nelle ultime settimane modifica nuovamente la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte le regioni che rimangono in Zona bianca ad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della provincia di Bolzano, già in giallo, a cui si aggiunge la Calabria con una ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nella giornata di oggi, venerdì 10 dicembre, sono stati fatti registrare oltre 20 mila nuovi contagi con ben 118 vittime, numero che mette in allerta. Probabilmente nel corso delle prossime settimane altre regioni passeranno in area ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 dicembre 2021) Laitaliane a partire da132021. L’incremento di contagi riscontrato nelle ultime settimane modificamente la cartina a colori dell’Italia a colori, con tutte leche rimangono inad eccezione del Friuli Venezia Giulia e della provincia di Bolzano, già in giallo, a cui si aggiunge la Calabria con una ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Nella giornata di oggi, venerdì 10, sono stati fatti registrare oltre 20 mila nuovi contagi con ben 118 vittime, numero che mette in allerta. Probabilmente nel corsoprossime settimane altrepasseranno in area ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Viene prorogato fino al 31 marzo anche il Super Green pass in zona bianca. Lo prevede una norma del decreto approva… - RobertoDorini : @zona_bianca o #Picerno. Ma vattene affanculo va. Chiamali tu gli investigatori quando hai i ladri in casa, vedi qu… - fabiola52862514 : @zona_bianca Picerno lei parla bene perché sotto cada avrà la scorta. Ma visto che noi gente comune non abbiamo… - guadaraffa : Don Antonio #Mandrelli, il sacerdote che si difende 'con arco e frecce.' E magari tirando pure 'Santi e Madonne.'… - modesti_simone : @zona_bianca @francescabarra Quindi vedo che ha un ragionamento antidemocratico. Quello che milioni di italiani sta… -