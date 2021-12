Zona arancione, rischio per tre regioni. Covid, cambio colore e misure restrittive. La situazione (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Covid Italia, regioni a rischio Zona arancione. Dopo la notizia della proroga pe lo stato d’emergenza al 31 marzo 2022, oggi anche la possibilità per tre regioni italiane l’entrata in vigore della Zona arancione. Questo laddove i ricoveri dovessero continuare ad aumentare. A preoccupare il diffondersi della variante Omicron così come in aumento il numero dei ricoveri nelle terapie intensive. Oltre all’introduzione del Super Green Pass, ovvero della tanto discussa certificazione verde di cui solo vaccinati e guariti (entro sei mesi dal Covid) possono disporre, anche il ritorno dell’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto. misure che tendono a diventare più restrittive alla luce di un ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)Italia,. Dopo la notizia della proroga pe lo stato d’emergenza al 31 marzo 2022, oggi anche la possibilità per treitaliane l’entrata in vigore della. Questo laddove i ricoveri dovessero continuare ad aumentare. A preoccupare il diffondersi della variante Omicron così come in aumento il numero dei ricoveri nelle terapie intensive. Oltre all’introduzione del Super Green Pass, ovvero della tanto discussa certificazione verde di cui solo vaccinati e guariti (entro sei mesi dal) possono disporre, anche il ritorno dell’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto.che tendono a diventare piùalla luce di un ...

