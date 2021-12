Zlatan Ibrahimovic incontra Papa Francesco: “Le piace il Milan?”. Il Pontefice replica così (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella giornata di ieri 14 dicembre, Papa Francesco ha concesso un’udienza privata a Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan ha consegnato al Pontefice una maglia rossonera e una copia del suo libro ‘Adrenalina‘. “Questa è parte della mia storia – ha detto Ibra consegnando i doni-. Il lavoro è la mia passione, non so se ti piace il Milan, io faccio un po’ di magie in campo“. “Grazie, grazie”, ha replicato secco Bergoglio. In un secondo momento ha aggiunto: “Lo sport è un messaggio di umanità e grandezza” e poi gli ha consegnato alcuni doni. A seguire gli scatti di rito, uno dei quali è stato pubblicato dal calciatore su Twitter con la didascalia: “Peace and love“. Peace and Love @Pontifex ln pic.twitter.com/Pm6R3jRM1D — ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nella giornata di ieri 14 dicembre,ha concesso un’udienza privata a. L’attaccante delha consegnato aluna maglia rossonera e una copia del suo libro ‘Adrenalina‘. “Questa è parte della mia storia – ha detto Ibra consegnando i doni-. Il lavoro è la mia passione, non so se tiil, io faccio un po’ di magie in campo“. “Grazie, grazie”, hato secco Bergoglio. In un secondo momento ha aggiunto: “Lo sport è un messaggio di umanità e grandezza” e poi gli ha consegnato alcuni doni. A seguire gli scatti di rito, uno dei quali è stato pubblicato dal calciatore su Twitter con la didascalia: “Peace and love“. Peace and Love @Pontifex ln pic.twitter.com/Pm6R3jRM1D — ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Papa Francesco riceve Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante gli porta in dono la maglia del Milan e una copia del suo li… - OptaPaolo : 300 - Zlatan #Ibrahimovic è diventato il terzo giocatore capace di segnare 300 gol nei cinque grandi campionati eur… - EnricoTurcato : La Champions 21/22 di Zlatan Ibrahimovic Presenze 4 Minuti 160 Gol 0 Assist 0 Tiri 3 Occasioni create 0 Gli anni… - precious_hommie : RT @prime_cr6: Players who are older + better than Cristiano Ronaldo this season: 1 _ Thiago Selva 2 _ Zlatan Ibrahimovic 3 _ Samir Hand… - abh10ii : RT @prime_cr6: Players who are older + better than Cristiano Ronaldo this season: 1 _ Thiago Selva 2 _ Zlatan Ibrahimovic 3 _ Samir Hand… -