Zampa choc: “Il vaccino si sta sperimentando”. E Borgonovo la asfalta così (Video) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – Clamorose affermazioni di Sandra Zampa, consigliere del ministro Roberto Speranza ed ex sottosegretaria alla Salute. Ospite ieri di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, la Zampa se ne esce così proprio nel giorno in cui il governo ha deciso di prolungare – non una proroga stricto sensu, poiché non contemplabile dalla legge – fino al 31 marzo lo stato di emergenza: “Bisogna assolutamente assumere misure come quella appunto… ricorrere con la terza dose del vaccino… tra l’altro è evidente che non avendo mai sperimentato questo vaccino nessuno poteva immaginare che fosse necessaria una terza dose..”. A quel punto interviene Francesco Borgonovo, vicedirettore de La Verità, in collegamento Video: “Quindi sta dicendo che è sperimentale il ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – Clamorose affermazioni di Sandra, consigliere del ministro Roberto Speranza ed ex sottosegretaria alla Salute. Ospite ieri di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, lase ne esceproprio nel giorno in cui il governo ha deciso di prolungare – non una proroga stricto sensu, poiché non contemplabile dalla legge – fino al 31 marzo lo stato di emergenza: “Bisogna assolutamente assumere misure come quella appunto… ricorrere con la terza dose del… tra l’altro è evidente che non avendo mai sperimentato questonessuno poteva immaginare che fosse necessaria una terza dose..”. A quel punto interviene Francesco, vicedirettore de La Verità, in collegamento: “Quindi sta dicendo che è sperimentale il ...

Advertising

concylardicl : RT @lazampa: Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc @fulviocerutti - sara_montefiori : RT @lazampa: Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc @fulviocerutti - pneus63 : RT @lazampa: Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc @fulviocerutti - brunamar14 : RT @annamariamoscar: Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc - DonatoCapotorto : RT @fulviocerutti: Cani mutilati per seguire un trend sui social e poi venduti a cifre capogiro, l’inchiesta choc @lazampa @lastampa https:… -