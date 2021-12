Zaki ringrazia i giornalisti: “Hanno sostenuto me e la mia famiglia” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Patrick Zaki, lo studente dell’Università Alma Mater di Bologna scarcerato pochi giorni fa dopo quasi due anni rinchiuso in carcere in Egitto, ha ringraziato su Twitter “tutti i giornalisti che sono stati uno dei pilastri di sostegno più importante per me e la mia famiglia”. Sul social lo studente ha evidenziato come durante il periodo in carcere “non si sono stancati di seguire decine di udienze e Hanno sopportato la fatica di spostarsi tra i governatorati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Patrick, lo studente dell’Università Alma Mater di Bologna scarcerato pochi giorni fa dopo quasi due anni rinchiuso in carcere in Egitto, hato su Twitter “tutti iche sono stati uno dei pilastri di sostegno più importante per me e la mia”. Sul social lo studente ha evidenziato come durante il periodo in carcere “non si sono stancati di seguire decine di udienze esopportato la fatica di spostarsi tra i governatorati”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

