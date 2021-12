You Won't Be Alone: il trailer del nuovo film con Noomi Rapace (Di giovedì 16 dicembre 2021) Noomi Rapace è la protagonista di You Won't Be Alone, film che verrà presentato al Sundance, ecco il trailer e il poster. Noomi Rapace è la protagonista di You Won't Be Alone, film di cui è stato diffuso il trailer e il poster in attesa del debutto che avverrà al Sundance film Festival. Nel video viene introdotto l'inquietante mondo in cui si svolge la storia che coinvolge una strega che si avvicina alle persone e alla natura che la circonda in modo sorprendente e drammatico. Nel cast del film You Won't Be Alone, oltre a Noomi Rapace, ci saranno anche Alice Englert, Carloto Cotta e Sara Klimoska. Il film è scritto e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021)è la protagonista di You Won't Beche verrà presentato al Sundance, ecco ile il poster.è la protagonista di You Won't Bedi cui è stato diffuso ile il poster in attesa del debutto che avverrà al SundanceFestival. Nel video viene introdotto l'inquietante mondo in cui si svolge la storia che coinvolge una strega che si avvicina alle persone e alla natura che la circonda in modo sorprendente e drammatico. Nel cast delYou Won't Be, oltre a, ci saranno anche Alice Englert, Carloto Cotta e Sara Klimoska. Ilè scritto e ...

Ultime Notizie dalla rete : You Won Kojima e Reedus parlano di un nuovo lavoro? ... aprendo nuove ipotesi, Kojima ha fatto sapere di sentirsi come se fosse un uomo cancellato dal mondo, e Geoff Keighley gli ha risposto con un 'Hopefully they won't keep you silent for long!', ...

Il grande pop internazionale torna a Udine con James Morrison ... un live che unirà i suoni pezzi più famosi, come le hit 'You Give Me Something', 'Wonderful World', 'You Make It Real', 'Broken Strings' e 'I Won't Let You Go', a una selezione dei brani preferiti ...

