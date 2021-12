Xiaomi: in arrivo un nuovo store fisico a Foggia presso il Centro Commerciale GrandApulia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Xiaomi, leader mondiale nel modno hi-tech, in vista del Natale annuncia l’apertura di un nuovo Xiaomi store in provincia di Foggia prevista per il prossimo 16 dicembre. Con quest’ultima apertura, nel corso del 2021 sono stati inaugurati 6 Xiaomi store e 10 Xiaomi Corner arrivando a un totale di ben 33 punti vendita in tutta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Offerte smartphone: Xiaomi Mi5S 4G con il 29% di sconto Play Power 60: il Black Friday di TRE Xiaomi: dopo gli smartphone in progresso lo sviluppo di auto elettriche Ninebot A30C: lo scooter economico a meno di 300 euro Xiaomi Mi Academy App: arrivano ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021), leader mondiale nel modno hi-tech, in vista del Natale annuncia l’apertura di unin provincia diprevista per il prossimo 16 dicembre. Con quest’ultima apertura, nel corso del 2021 sono stati inaugurati 6e 10Corner arrivando a un totale di ben 33 punti vendita in tutta L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Offerte smartphone:Mi5S 4G con il 29% di sconto Play Power 60: il Black Friday di TRE: dopo gli smartphone in progresso lo sviluppo di auto elettriche Ninebot A30C: lo scooter economico a meno di 300 euroMi Academy App: arrivano ...

