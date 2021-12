WWE: Vince McMahon sarebbe intenzionato a far firmare MJF (Di mercoledì 15 dicembre 2021) MJF è indubbiamente uno dei talenti più in vista del panorama del wrestling mondiale. La sua giovane età e le sue skill sul ring ed al microfono lo stanno pian piano dirigendo alla vera e propria elite del wrestling moderno. Tutte le federazioni farebbero carte false per averlo nel proprio roster, anche la WWE. Si sa che il suo contratto con la AEW scadrà nel 2024 ma nel frattempo la federazione di Stamford inizia a fare sul serio su quello che potrebbe essere un vero colpo di mercato che sposterebbe gli equilibri. Come stanno le cose Andrew Zarian del F4Wonline rende noto che tutti i dirigenti di FOX, USA e la WWE sono strabiliati dalle doti di MJF. Si dice che addirittura uno dei componenti di questi tre broadcast si sia bloccato da quello che stava facendo per ascoltare il promo di MJF e CM Punk e che questo non accadeva da davvero molto tempo. Staremo a vedere se tra ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 15 dicembre 2021) MJF è indubbiamente uno dei talenti più in vista del panorama del wrestling mondiale. La sua giovane età e le sue skill sul ring ed al microfono lo stanno pian piano dirigendo alla vera e propria elite del wrestling moderno. Tutte le federazioni farebbero carte false per averlo nel proprio roster, anche la WWE. Si sa che il suo contratto con la AEW scadrà nel 2024 ma nel frattempo la federazione di Stamford inizia a fare sul serio su quello che potrebbe essere un vero colpo di mercato che sposterebbe gli equilibri. Come stanno le cose Andrew Zarian del F4Wonline rende noto che tutti i dirigenti di FOX, USA e la WWE sono strabiliati dalle doti di MJF. Si dice che addirittura uno dei componenti di questi tre broadcast si sia bloccato da quello che stava facendo per ascoltare il promo di MJF e CM Punk e che questo non accadeva da davvero molto tempo. Staremo a vedere se tra ...

