Whistleblowing | aziende in ritardo su adeguamento a nuovi obblighi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nell’ultimo decennio il numero di denunce di(segnalazione di un presunto illecito) è salito alle stelle a livello globale, con addirittura un peggioramento delle segnalazioni nel periodo di pandemia. Nonostante ciò, a meno di due giorni dal termine, fissato per il 17 dicembre 2021, entro il quale, secondo quanto prevede la direttiva Ue, sulla protezione dei whistleblower, migliaia didevono obbligatoriamente dotarsi di un canale per le segnalazioni, sono molte quelle che non si sono ancora adeguate airequisiti. “La nuova direttiva per la prima volta disegnerà un quadro giuridico nuovo e uniforme che includerà anche, per lesopra i 50 dipendenti, le segnalazioni arrivate da fornitori, terzisti e stagisti, e garantirà una maggiore protezione dei dati personali trattati e dei ...