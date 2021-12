We can be heroes, gli italiani che ci hanno fatto sognare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con queste parole che arrivano dritte al cuore, scolpite ed eleganti come la sua falcata, inizia il racconto di Marcell Jacobs a Pino Corrias. L’atleta oro olimpico, protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair, è il simbolo di una grande «squadra» di italiani che nel 2021 hanno regalato al nostro Paese la speranza di potersi rialzare dopo lo shock della pandemia, e di poterlo fare a testa alta. I protagonisti del sogno italiano narrano storie di successi e lacrime, di sconfitte e riscatti che hanno un comune denominatore: darsi sempre un traguardo e guardare oltre. Scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale, «Questo numero è dedicato agli eroi che in molti settori ci hanno fatto battere il cuore, alzare la testa, restare svegli, e vedere sempre e comunque una meta, oltre ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Con queste parole che arrivano dritte al cuore, scolpite ed eleganti come la sua falcata, inizia il racconto di Marcell Jacobs a Pino Corrias. L’atleta oro olimpico, protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair, è il simbolo di una grande «squadra» diche nel 2021regalato al nostro Paese la speranza di potersi rialzare dopo lo shock della pandemia, e di poterlo fare a testa alta. I protagonisti del sogno italiano narrano storie di successi e lacrime, di sconfitte e riscatti cheun comune denominatore: darsi sempre un traguardo e guardare oltre. Scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale, «Questo numero è dedicato agli eroi che in molti settori cibattere il cuore, alzare la testa, restare svegli, e vedere sempre e comunque una meta, oltre ...

Advertising

Cucina_Italiana : Tutti in edicola: ecco il nuovo numero di Vanity Fair Italia, nostra 'sorella' di casa editrice - 'We Can Be Heroe… - Ilikeparadox : We can be heroes: gli italiani che ci hanno fatto sognare - ChiamatemiJean : RT @Inter: ?? | GRAZIE We can be heroes just for one day, voi lo siete tutti i giorni: grazie a tutti coloro che lavorano in prima linea!… - cireshika1 : RT @VanityFairIt: Marcell Jacobs protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair. È il simbolo di una grande «squadra» di ital… - beamrotation : RT @VanityFairIt: Marcell Jacobs protagonista della copertina del nuovo numero di Vanity Fair. È il simbolo di una grande «squadra» di ital… -