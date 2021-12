Watford | allarme Covid | la decisione per la partita contro il Burnley!

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) A solo un’ora dall’inizio della, la Premier League ha ufficializzato lo slittamento del match trae Burnley a causa dei numerosi positivi alpresenti nella squadra di Ranieri. Ranieri,Dopo il focolaioscoppiato una settimana fa nel Manchester United, anche ildeve fare i conti con l’elevato numero di positivi emersi dai test molecolari svolti in giornata. I contagiati sono tanti: ilinfatti non ha a disposizione il numero minimo di giocatori della prima squadra per poter disputare la. A forte rischio c’è anche la gara in programma il 18 dicembreil Crystal Palace: con grande probabilità il match ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Watford allarme

Sport Fanpage

...ma il recente stop ad Augusta deve suonare come un ammonimento se non come un campanello d'. ...che potrebbe suonare bene per il City che ha sulla carta l'impegno più agevole con il. In ...Momenti drammatici nel corso di- Chelsea, partita valevole per la quattordicesima giornata del campionato di Premier League ... quando fu provvidenziale l'lanciato proprio dai giocatori ...Burnley-Watford è la terza partita di Premier League che non si gioca per l’epidemia di contagi dopo quelle del Manchester United a Brentford ...Alle 13 i nerazzurri erano accoppiati con l’Ajax, alle 15 si sono ritrovati il Liverpool come sfidante per gli ottavi di Champions. Solo City e Bayern potevano essere messe sullo stesso livello. Keita ...