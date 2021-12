Wanda Nara: nuova crisi con Icardi? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle ultime ore Wanda Nara ha lasciato tutti senza parole; la bella showgirl ha scelto di cambiare il suo nickname su Instagram, eliminando il cogno di suo marito. Ma cosa sarà successo? La coppia starà vivendo una nuova crisi? Vediamo insieme cosa ha detto in merito la Nara. Solo poche settimane fa, Wanda Nara e suo marito Mauro Icardi avevano tranquillizzato tutti i loro fan rivelando che la difficile crisi Leggi su solodonna (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nelle ultime oreha lasciato tutti senza parole; la bella showgirl ha scelto di cambiare il suo nickname su Instagram, eliminando il cogno di suo marito. Ma cosa sarà successo? La coppia starà vivendo una? Vediamo insieme cosa ha detto in merito la. Solo poche settimane fa,e suo marito Mauroavevano tranquillizzato tutti i loro fan rivelando che la difficile

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara rivela perché ha eliminato il cognome del marito da Instagram Wanda Nara ha da poco eliminato il cognome del marito Mauro Icardi dall'intestazione del suo profilo Instagram (seguitissimo, ha oltre 10 milioni di follower). Questo ha subito fatto pensare ai più ...

'Meraviglia della natura' Wanda Nara, la esplode di curve: nessuna regge il confronto! Wanda Nara, i fan non sanno se ammirare lei o la Tour Eiffel: bellezza che confonde... - FOTO Se vuoi vedere la foto di Wanda Nara a Parigi vai a successivo SUCCESSIVO

Perché Wanda Nara ha tolto il nome Icardi dal suo profilo Instagram Gossip e TV Wanda Nara: nuova crisi con Icardi? Nelle ultime ore Wanda Nara ha lasciato tutti senza parole; la bella showgirl ha scelto di cambiare il suo nickname su Instagram, eliminando il cogno di ...

Wanda Nara abbandona Icardi su Instagram? Il gesto di Wanda Nara ha fatto molto discutere. La modella argentina ha deciso di modificare il suo nome Instagram, cancellando il cognome del marito.

