Wanda Nara ha tolto il nome Icardi da Instagram: i motivi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Wanda Nara ha tolto il cognome di suo marito, Mauro Icardi, dai profili social. La stessa showgirl ha spiegato perché. su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di mercoledì 15 dicembre 2021)hail cogdi suo marito, Mauro, dai profili social. La stessa showgirl ha spiegato perché. su Donne Magazine.

Advertising

zazoomblog : Wanda Nara ha tolto il nome Icardi da Instagram: i motivi - #Wanda #tolto #Icardi #Instagram: - v7902315083 : RT @tatanka_h: Agosto 2018. Wanda Nara è in vacanza in Africa e pubblica la foto di una zebra: la Juve sogna. Giugno 2021. Icardi è in vaca… - BubiBabi2 : RT @dea_channel: la silhouette pennellata della divina Wanda Nara ??????????????????? - tatanka_h : Agosto 2018. Wanda Nara è in vacanza in Africa e pubblica la foto di una zebra: la Juve sogna. Giugno 2021. Icardi… - cicciojumped3 : @kevintwii hai talmente ragione che ora wanda nara smette di pubblicarle -