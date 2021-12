Wanda Nara elimina il cognome del marito da Instagram e rivela perché (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nell’ultimo periodo, il rapporto tra Wanda Nara e Mauro Icardi non è stato tutto rose e fiori: i fan hanno notato un particolare su Instagram La procuratrice sportiva (Fonte: Instagram)Nelle scorse settimane si sono rincorse moltissime voci di una presunta rottura tra Wanda Nara e il marito. L’imprenditrice, qualche settimana fa, ha finalmente deciso di rompere il silenzio su questa travagliata situazione. Wanda aveva rivelato di aver perdonato il calciatore, spiegando: “Un errore può capitare, gli dispiace e io credo nel perdono. L’importante è l’amore, entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo“. Infine la procuratrice aveva anche ammesso di essersi scusata con la Suarez per le brutte parole che ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nell’ultimo periodo, il rapporto trae Mauro Icardi non è stato tutto rose e fiori: i fan hanno notato un particolare suLa procuratrice sportiva (Fonte:)Nelle scorse settimane si sono rincorse moltissime voci di una presunta rottura trae il. L’imprenditrice, qualche settimana fa, ha finalmente deciso di rompere il silenzio su questa travagliata situazione.avevato di aver perdonato il calciatore, spiegando: “Un errore può capitare, gli dispiace e io credo nel perdono. L’importante è l’amore, entrambi abbiamo avuto la possibilità di sceglierci di nuovo“. Infine la procuratrice aveva anche ammesso di essersi scusata con la Suarez per le brutte parole che ...

