Wanda Nara è scatenata: regali milionari rifiutati e festa a sorpesa senza Icardi (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Due mesi fa, ormai, scoppiava uno degli scandali più discussi degli ultimi tempi. Il 16 ottobre iniziava il Wandagate, con Eugenia la China Suarez che è stata travolta dalla furia di Wanda Nara, dopo aver scoperto il tradimento di Mauro Icardi. Adesso, Wanda torna per la prima volta in Argentina e la showgirl è davvero scatenata. Wanda approda a Buenos Aires da neo 35enne e ha deciso di festeggiare, un po' in ritardo, il compleanno con la sua famiglia. E lo ha fatto proprio in grande stile. La sorella Zaira ha organizzato per lei un esclusivo party a sorpresa, a cui ha parecipato anche la madre Nora Colosimo. Ma a stupire e a fare scalpore è l'assenza di Mauro Icardi, impegnato ancora per una settimana con gli impegni calcistici con ...

