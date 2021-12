“Vuole il suo pupillo alla Juve”: Sarri, svelato il primo obiettivo di mercato (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si guarda al mercato anche in casa Lazio. Sarri spinge ed ha chiesto alla società uno dei suoi pupilli, allenato anche alla Juventus. La Lazio ha vissuto una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, frutto anche di un cambio di gestione importante che ovviamente richiederà ancora del tempo prima di poter raccogliere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Si guarda alanche in casa Lazio.spinge ed ha chiestosocietà uno dei suoi pupilli, allenato anchentus. La Lazio ha vissuto una prima parte di stagione ricca di alti e bassi, frutto anche di un cambio di gestione importante che ovviamente richiederà ancora del tempo prima di poter raccogliere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

lucatelese : Siete fantastici. Un leader che non vuole far parte di una coalizione vuole esercitare il suo veto sulla coalizione… - fOolfOrYuOx : RT @brightesthar: comunque non ci vuole niente a fare due più due e ad ammettere che quando chiama i paparazzi ed è da sola mette SEMPRE il… - IsaMorra : RT @Linkiesta: L’insospettabile Paese più elettro-sostenibile d’Europa È l’Albania, così all’avanguardia nella produzione di energia elett… - Alessia21181001 : RT @Nobodysayops: L’incoerenza sta nell’attaccare Soleil perché dopo 1 mese si avvicina a alex, mentre qua dopo solo 2 settimane la difende… - Maignangioia : @seblegendvettel Io il mio pensiero l'ho espresso in quella serie di tweet, mo si parlerà solo di Vettel con le cor… -