Volley maschile | Champions League 2022 | tutto facile per la Lube | Maribor sconfitta in tre set

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Nessun problema la CucineCivitanova, che nella sfida valevole per la seconda giornata della Pool E di Cev2021/diha sconfitto in tre set l’OK Merkur Maribor (18-25, 16-25, 24-26). Primi due parziali dominati dai cucinieri di Blengini così come la prima parte del terzo, ma sul finale i padroni di casa danno vita ad una vera e propria battaglia vinta, però, dagli ospiti. REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL C: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE LA PARTITA – Partenza a tutta dellache vola subito sull’1-4 con due muri vincenti e un diagonale di Simon. Altri tre punti consecutivi dal 2-4 al 2-7 per poi salire ancora successivamente dal 3-7 al 3-10 e dal 6-11 al 6-14. Civitanova trova il massimo ...

Advertising

killbix : @SalpadrinoT I 100mt sicuramente, ma la 4x100 è stato un qualcosa di forse ancora più folle. Tutte le Olimpiadi son… - Prisci_volley : RT @precioustomline: immagina dare a prescindere un premio di squadra dell’anno al calcio quando la nazionale femminile di pallavolo ha bat… - TremilasportWeb : Volley Maschile – Tinet: settima dolcissima sinfonia. Battuta la capolista grottazzolina - thevolleynews : B maschile: mercoledì il recupero tra Volley Treviso e Pradamano - - SalentoSport : #VOLLEY – Serie C/f, C/m, D/f, D/m: #risultati del 12.12.2021, classifiche e prossimi turni -

Ultime Notizie dalla rete : Volley maschile

C'è però una buona notizia per tutti gli appassionati di, perché i diritti sulle partite di ...SET Inizia il match tra Maribor e Civitanova valido per la Champions League di pallavolo. ...19.05 Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Perugia - Cannes, match valido per la seconda giornata della fase a gironi della Champions Leaugue di...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.20 Adesso Civitanova può pensare a Perugia: questo era il modo migliore per prepararsi a questo appuntamento dopo l'argento nel Mondiale per Club. 20.19 Co ...Diretta Merkur Maribor Civitanova streaming video tv: orario e risultato live della partita valida per il gruppo C di volley Champions League.