Volley | Maribor-Civitanova in tv oggi | orario e diretta streaming gironi Champions League 2022

Tutto pronto per OK Merkur Maribor-Cucine Lube Civitanova, sfida valevole per la seconda giornata della Pool E di Cev Champions League 2021/2022 di Volley maschile. I cucinieri di coach Blengini, dopo l'argento conquistato al Mondiale per Club, continuano il tour de force in Europa, dove vanno a caccia di altri tre punti dopo la netta vittoria ottenuta contro il Novosibirsk. La formazione slovena però non starà a guardare e proverà a sfruttare il fattore campo per conquistare qualche punto. L'appuntamento è per le ore 19.00 di mercoledì 15 dicembre al Dvorana Tabor di Maribor, in Slovenia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA REGOLAMENTO: CHI PASSA IL TURNO? CALENDARIO POOL C: DATE, ORARI E TV TUTTI I RISULTATI E LE ...

