Volley femminile, Mondiale per Club: Conegliano parte a razzo e travolge il Fenerbahce, Egonu 21 punti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Conegliano inizia in maniera brillante la propria avventura al Mondiale per Club 2021 di Volley femminile. Le Pantere hanno surclassato il Fenerbahce Istanbul con un secco 3-0 (25-12; 25-23; 25-23), conquistando il primo successo nella fase a gironi e portandosi in testa alla Pool A. Le Campionesse del Mondo in carica, presentatesi ad Ankara (Turchia) per difendere il titolo conquistato due anni fa, hanno letteralmente soppiantato le padrone di casa, giganteggiando in lungo e in largo: primo set dominato, qualche brivido nella seconda frazione e nel finale del terzo parziale dopo aver dominato. Un'affermazione convincente, in modalità tipica della corazzata che negli ultimi due anni ha perso soltanto un incontro (un paio di settimane fa contro Firenze). Un successo schiacciante per le ...

