Volley femminile | il Mondiale per club su Sky con le «pantere» di Conegliano

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tutto pronto per ilper, al via ad Ankara (Turchia) da mercoledì 15 a domenica 19 dicembre. L'italiana Prosecco Doc Imoco, inserita nel Pool A, debutterà con le turche del Fenerbahce Opet Istanbul, semifinaliste della scorsa Champions League. Nel percorso ci saranno anche le turche...

Ultime Notizie dalla rete : Volley femminile

Tutto pronto per il Mondiale per club femminile, al via ad Ankara (Turchia) da mercoledì 15 a domenica 19 dicembre. L'italiana Prosecco ...Oggi mercoledì 15 dicembre (ore 16.30) si gioca Conegliano-Fenerbahce Istanbul, match valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2021 di volley femminile. Inizia l'avventura della squadra itali ...