Volley femminile, Cev Cup 2021/2022: Busto cade per 3-1 a Stoccarda, sarà spareggio per accedere ai quarti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Servivano due set a Busto Arsizio nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Cev Cup 2021/2022 di Volley femminile. Le ragazze di coach Musso, invece, dovranno giocarsi l'accesso ai quarti di finale della competizione nella pericolosissima frazione di spareggio. La squadra lombarda infatti, dopo la vittoria per 3-0 all'andata, ha perso per 3-1 (25-19, 25-18, 21-25, 25-19) sul campo dello Stoccarda. Le ragazze di coach Aleksandresen sono partite forti sin dall prime battute, spinte in particolare dall'opposto americano Rivers e dalla centrale olandese Lohuis. Busto invece, dopo una fase iniziale promettente, ha fatto enorme fatica a trovare confidenza con il proprio gioco soprattutto in fase offensiva. Il risultato è stato un 2-0 ...

