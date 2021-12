Volley femminile, Cev Cup 2021/2022: Busto Arsizio si ferma agli ottavi di finale, Stoccarda prevale nel set di spareggio (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Servivano due set a Busto Arsizio nella sfida di ritorno degli ottavi di finale di Cev Cup 2021/2022 di Volley femminile. Le ragazze di coach Musso, invece, si sono giocate l’accesso ai quarti di finale della competizione nella pericolosissima frazione di spareggio. La squadra lombarda infatti, dopo la vittoria per 3-0 all’andata, e dopo aver perso per 3-1 (25-19, 25-18, 21-25, 25-19) sul campo dello Stoccarda, si è giocata tutte le sue chances in un decisivo golden set. Qui le tedesche hanno dato continuità al loro momento più che positivo andando a conquistare la frazione decisiva con un combattutissimo 16-14. Saranno loro dunque ad accedere ai quarti di finale della competizione. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Servivano due set anella sfida di ritorno deglididi Cev Cupdi. Le ragazze di coach Musso, invece, si sono giocate l’accesso ai quarti didella competizione nella pericolosissima frazione di. La squadra lombarda infatti, dopo la vittoria per 3-0 all’andata, e dopo aver perso per 3-1 (25-19, 25-18, 21-25, 25-19) sul campo dello, si è giocata tutte le sue chances in un decisivo golden set. Qui le tedesche hanno dato continuità al loro momento più che positivo andando a conquistare la frazione decisiva con un combattutissimo 16-14. Saranno loro dunque ad accedere ai quarti didella competizione. ...

