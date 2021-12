Volley femminile, Busto Arsizio eliminata dalla CEV Cup. Sconfitta inattesa a Stoccarda, amaro golden set (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Busto Arsizio è stata eliminata dalla CEV Cup 2021-2022 di Volley femminile, la seconda competizione europea per importanza. Una doccia fredda per le Farfalle, estromesse dal torneo per mano dello Stoccarda agli ottavi di finale. La compagine lombarda aveva vinto l’incontro d’andata per 3-0 e aveva bisogno di conquistare due set nella trasferta in Germania per passare il turno, ma le biancorosse sono crollate al cospetto della squadra tedesca. Le ragazze di coach Marco Musso, quarte in Serie A1, hanno perso la contesa per 3-1 (25-19; 25-18; 21-25; 25-19), ma avevano ancora la chance del golden set di spareggio per proseguire la loro avventura nella manifestazione. Anche al cosiddetto supplementare, però, le padrone di casa sono parse superiori e si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è stataCEV Cup 2021-2022 di, la seconda competizione europea per importanza. Una doccia fredda per le Farfalle, estromesse dal torneo per mano delloagli ottavi di finale. La compagine lombarda aveva vinto l’incontro d’andata per 3-0 e aveva bisogno di conquistare due set nella trasferta in Germania per passare il turno, ma le biancorosse sono crollate al cospetto della squadra tedesca. Le ragazze di coach Marco Musso, quarte in Serie A1, hanno perso la contesa per 3-1 (25-19; 25-18; 21-25; 25-19), ma avevano ancora la chance delset di spareggio per proseguire la loro avventura nella manifestazione. Anche al cosiddetto supplementare, però, le padrone di casa sono parse superiori e si ...

