Volley | Conegliano-Fenerbahce in tv oggi | orario e diretta streaming Mondiale per Club 2021

Tutto pronto per A. Carraro Imoco Conegliano-Fenerbahce Istanbul, sfida valevole per la Pool A del Mondiale per Club 2021 di Volley femminile. Le Pantere di coach Santarelli, campionesse in carica, hanno ormai recuperato quasi tutte le giocatrici (rimane fuori solo Fahr) e vanno subito a caccia di una vittoria per iniziare con il piede giusto la rassegna iridata. Non sarà però semplice contro l'ostica formazione turca, che potrà anche godere del supporto dei propri tifosi. Chi conquisterà la vittoria? L'appuntamento è per le ore 16.30 italiane di mercoledì 15 dicembre ad Ankara, in Turchia. Di seguito le informazioni per vedere la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA CALENDARIO Conegliano: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV IL REGOLAMENTO E LA ...

