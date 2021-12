Volley, Champions League: Perugia passeggia sul Cannes. Seconda vittoria nel girone nonostante il massiccio turnover (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La SIR Safety Conad Perugia si impone sul campo degli AS Cannes Dragons con un perentorio 0-3 (15-25; 22-25; 18-25) nel match valido per la Seconda giornata del Gruppo E della Champions League di Volley maschile 2021-22. Seconda vittoria per i perugini che volano quindi a 6 punti in testa al raggruppamento, passeggiando su un Cannes in totale crisi, addirittura ultima nella Ligue A (massimo campionato francese) dopo il trionfo della stagione passata, e allenata quest’oggi Eric Rouer, assistente dell’esonerato Horacio Dielo, in attesa dell’arrivo in panchina di Nikola Matijasevi?. Nikola Grbi? schiera una formazione ampiamente rimaneggiata, con Wilfredo Leon, Massimo Colaci e Sebastian Solé fuori per dargli un po’ di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La SIR Safety Conadsi impone sul campo degli ASDragons con un perentorio 0-3 (15-25; 22-25; 18-25) nel match valido per lagiornata del Gruppo E delladimaschile 2021-22.per i perugini che volano quindi a 6 punti in testa al raggruppamento,ndo su unin totale crisi, addirittura ultima nella Ligue A (massimo campionato francese) dopo il trionfo della stagione passata, e allenata quest’oggi Eric Rouer, assistente dell’esonerato Horacio Dielo, in attesa dell’arrivo in panchina di Nikola Matijasevi?. Nikola Grbi? schiera una formazione ampiamente rimaneggiata, con Wilfredo Leon, Massimo Colaci e Sebastian Solé fuori per dargli un po’ di ...

Advertising

zazoomblog : Volley Champions League 2021. La Lube riparte forte da Maribor: 3-0 agli sloveni - #Volley #Champions #League #202… - sportface2016 : #Volley maschile, #ChampionsLeague 2022: #Perugia supera #Cannes in tre set - CronacheMc : VOLLEY - I biancorossi, reduci dal ko nella finale del Mondiale per Club e privi di capitan Juantorena non ancora a… - pilloledivolley : Coppe europee: nel martedì di Champions League doppia vittoria esterna in tre set per le italiane ?????? ?#CLVolleyM… - zazoomblog : LIVE – Maribor-Civitanova 0-3 (18-25 16-25 24-26): gironi Champions League 2022 volley in DIRETTA - #Maribor-Civit… -