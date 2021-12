Volley, Champions League 2021. La Lube riparte forte da Maribor: 3-0 agli sloveni (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tre giorni dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club la Lube Civitanova vince 3-0 sul campo del Maribor la seconda sfida del girone di Champions League al termine di un match a senso unico per due set e mezzo con qualche brivido nel finale. Simon e Lucarelli i trascinatori di un Civitanova che voleva chiudere in fretta per evitare i danni da stanchezza e c’è riuscita con una qualità di gioco nettamente superiore alla formazione di casa. La Lube non vuole concedere sconti e Blengini manda in campo la formazione migliore a disposizione con Yant in banda e Garcia opposto e il primo set è un monologo dei marchigiani che volano in un baleno sul 14-8 e non si fanno più riavvicinare dagli sloveni ed è un attacco di Lucarelli, migliore in campo nel primo parziale, a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tre giorni dopo la sconfitta nella finale del Mondiale per Club laCivitanova vince 3-0 sul campo della seconda sfida del girone dial termine di un match a senso unico per due set e mezzo con qualche brivido nel finale. Simon e Lucarelli i trascinatori di un Civitanova che voleva chiudere in fretta per evitare i danni da stanchezza e c’è riuscita con una qualità di gioco nettamente superiore alla formazione di casa. Lanon vuole concedere sconti e Blengini manda in campo la formazione migliore a disposizione con Yant in banda e Garcia opposto e il primo set è un monologo dei marchigiani che volano in un baleno sul 14-8 e non si fanno più riavvicinare ded è un attacco di Lucarelli, migliore in campo nel primo parziale, a ...

