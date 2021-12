Volevano occupare ospedale, No Vax bloccati da Polizia (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Questura di Pordenone con un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica ha sventato questa mattina molto presto l'occupazione della Direzione sanitaria dell'ospedale civile da parte di alcune ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 dicembre 2021) La Questura di Pordenone con un dispositivo di ordine e sicurezza pubblica ha sventato questa mattina molto presto l'occupazione della Direzione sanitaria dell'civile da parte di alcune ...

Advertising

alexbottoni : Volevano occupare l’ospedale di Pordenone, No Vax bloccati dalla polizia - zazoomblog : Volevano occupare un ospedale a Trieste fermate decine di “No vax” - #Volevano #occupare #ospedale #Trieste - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #no vax volevano occupare l'#ospedale di #pordenone: incastrati dai messaggi, blitz sventato - ilmessaggeroit : #no vax volevano occupare l'#ospedale di #pordenone: incastrati dai messaggi, blitz sventato - sofiaebastacosi : RT @DiDimiero: Volevano occupare l'ospedale di Pordenone: no vax bloccati e denunciati dalla Polizia. -