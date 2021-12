Visite cardiologiche gratuite. Mallamaci: “Dai poveri in Africa ai nostri anziani” (VIDEO) (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Battipaglia (Sa) – Il professore Vincenzo Mallamaci, chirurgo cardiologo di fama internazionale, ha realizzato presso la Parrocchia del Sacro Cuore – Santa Teresa del Bambin Gesù di Battipaglia, la prima giornata delle Visite cardiologiche gratuite a favore degli anziani indigenti. “Visite specialistiche che questi circa 50 anziani anziani indigenti non avrebbero potuto sostenere a pagamento, dato che il budget regionale per questo tipo di prestazioni è stato esaurito e che le liste di attesa sono già molto lunghe”, spiega Mallamaci. In un VIDEO il presidente-fondatore dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in Africa’, spiega: “Ringrazio il Centro di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Battipaglia (Sa) – Il professore Vincenzo, chirurgo cardiologo di fama internazionale, ha realizzato presso la Parrocchia del Sacro Cuore – Santa Teresa del Bambin Gesù di Battipaglia, la prima giornata dellea favore degliindigenti. “specialistiche che questi circa 50indigenti non avrebbero potuto sostenere a pagamento, dato che il budget regionale per questo tipo di prestazioni è stato esaurito e che le liste di attesa sono già molto lunghe”, spiega. In unil presidente-fondatore dell’Associazione Internazionale Onlus ‘E ti porto in’, spiega: “Ringrazio il Centro di ...

Advertising

Vivylavita : RT @Schif0sauro: Prenotazioni per visite cardiologiche chiuse fino a marzo 2022. Ma tranquilli, lo fanno per la nostra salute... - anteprima24 : ** #Visite cardiologiche #Gratuite. #Mallamaci: 'Dai poveri in Africa ai nostri anziani' (VIDEO) **… - molossodilodi : RT @muntzer_thomas: Ricordiamo ai non addetti ai lavori che #Aguero era stato sottoposto a approfondite visite mediche cardiologiche in est… - charliecarla : RT @Schif0sauro: Prenotazioni per visite cardiologiche chiuse fino a marzo 2022. Ma tranquilli, lo fanno per la nostra salute... - Andrea02021955 : RT @muntzer_thomas: Ricordiamo ai non addetti ai lavori che #Aguero era stato sottoposto a approfondite visite mediche cardiologiche in est… -