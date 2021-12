Virus sinciziale, docente pediatria Firenze: 'E' terribile per i bambini, il 20% va in rianimazione' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Rimane alta l'allerta per Il (Rsv) che oltre a riempire i posti letto dei reparti pediatrici, può lasciare strascichi anche dopo anni. Per Chiara Azzari, docente di pediatria all'Università di Firenze ... Leggi su leggo (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Rimane alta l'allerta per Il (Rsv) che oltre a riempire i posti letto dei reparti pediatrici, può lasciare strascichi anche dopo anni. Per Chiara Azzari,diall'Università di...

Advertising

Luanastretti1 : RT @nikinik64773225: Questo bombolo di Ciccio Sileri è proprio una merda…fa credere che i “bambini di un chilo e mezzo” siano intubati per… - GiancarloGarci6 : RT @nikinik64773225: Questo bombolo di Ciccio Sileri è proprio una merda…fa credere che i “bambini di un chilo e mezzo” siano intubati per… - lastampasalute : Virus sinciziale dei neonati, il 20% di chi si ammala finisce in terapia intensiva - lucatoscoromano : ma è normale che un sito #debunker diffonda una notizia falsa ? a NAPOLI non ci sono neonati 'intubati per #covid… - grecale66 : RT @nikinik64773225: Questo bombolo di Ciccio Sileri è proprio una merda…fa credere che i “bambini di un chilo e mezzo” siano intubati per… -