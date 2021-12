Virginia al Quirinale | il presidente Mattarella la nomina Alfiere della Repubblica

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Virginia Quirinale

L'Espresso

JESI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha consegnato ieri algli Attestati d'onore di 'Alfiere della Repubblica' conferiti negli anni 2019, 2020 e 2021 ...jesina...... Sergio Mattarella, ha consegnato questa mattina algli Attestati d'onore di 'Alfiere ...Barchiesi, Ancona - Per l'impegno profuso in difesa dei diritti dei bambini migranti e dei ...JESI - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha consegnato ieri al Quirinale gli Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” conferiti negli anni 2019, 2020 e ...Ci aveva provato Enrico Letta, proponendo un tavolo di maggioranza sulla Manovra, anche se tutti avevano subito capito che sarebbe stata una prova d’orchestra in vista della campagna per il Quirinale.