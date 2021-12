Villarreal, Emery: «Juve? Avversario difficile, così come lo era il City» (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Emery: «Non capisco chi dice che prendere la Juve sia meglio del City». Le parole del tecnico del Villareal sul sorteggio Champions Unai Emery, tecnico del Villarreal, è tornato a parlare dell’esito del sorteggio Champions nella conferenza stampa di presentazione del match di Copa del Rey con l’Atlético Sanluqueño. DICHIARAZIONI – «Non è normale cambiare Avversario dopo tre ore, ma può capitare. Nel nostro caso, però, non cambia nulla: il City era un Avversario molto difficile, così come lo sarà la Juventus. Diverso, ma altrettanto difficile. Non riesco a capire perché qualcuno dice che ci sia andata meglio. Sono due grandissime squadre, due delle favorite per la ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021): «Non capisco chi dice che prendere lasia meglio del». Le parole del tecnico del Villareal sul sorteggio Champions Unai, tecnico del, è tornato a parlare dell’esito del sorteggio Champions nella conferenza stampa di presentazione del match di Copa del Rey con l’Atlético Sanluqueño. DICHIARAZIONI – «Non è normale cambiaredopo tre ore, ma può capitare. Nel nostro caso, però, non cambia nulla: ilera unmoltolo sarà lantus. Diverso, ma altrettanto. Non riesco a capire perché qualcuno dice che ci sia andata meglio. Sono due grandissime squadre, due delle favorite per la ...

