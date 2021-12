VIDEO NBA, Stephen Curry supera il record di Ray Allen ed è il nuovo miglior realizzatore da tre punti della storia! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Stephen Curry è diventato questa notte il miglior realizzatore da tre punti della storia in NBA, superando lo storico primato di Ray Allen che resisteva da oltre dieci anni e lanciandosi adesso verso nuovi incredibili obiettivi dal punto di vista statistico. Il giocatore dei Golden State Warriors ha superato le 2973 triple in carriera di Allen al Madison Square Garden di New York, dopo essersi fermato a -1 da quella cifra ieri nella sfida contro gli Indiana Pacers. La sua prima tripla di giornata è arrivata stanotte dopo un solo minuto di gioco (eguagliando quindi il primato), per poi raggiungere quota 2974 canestri dall’arco a 7’33” dalla fine del primo quarto. Il nativo di Akron ha chiuso la partita contro i Knicks ... Leggi su oasport (Di mercoledì 15 dicembre 2021)è diventato questa notte ilda trestoria in NBA,ndo lo storico primato di Rayche resisteva da oltre dieci anni e lanciandosi adesso verso nuovi incredibili obiettivi dal punto di vista statistico. Il giocatore dei Golden State Warriors hato le 2973 triple in carriera dial Madison Square Garden di New York, dopo essersi fermato a -1 da quella cifra ieri nella sfida contro gli Indiana Pacers. La sua prima tripla di giornata è arrivata stanotte dopo un solo minuto di gioco (eguagliando quindi il primato), per poi raggiungere quota 2974 canestri dall’arco a 7’33” dalla fine del primo quarto. Il nativo di Akron ha chiuso la partita contro i Knicks ...

