(Di mercoledì 15 dicembre 2021) In un periodo non facile per la, anche sotto il profilo economico e finanziario, eccopesano alle tasche bianconere glidei "" ma non solo.

Advertising

juventusfc : A Natale è importante anche scegliere la musica giusta ???? Crea la formula perfetta nel nostro laboratorio ??… - ChampionsLeague : ???? Juventus beat Olympiacos 7-0, #OTD in 2003 ?? ?? Trezeguet (2), Miccoli, Maresca, Di Vaio, Del Piero, Zalayeta… - juventusfc : L'avete già fatto l'albero? ?? #JuventusXMasLab ?? ?? - Mediagol : VIDEO Juventus, capitolo stipendi: da Dybala, de Ligt a Morata. Quanto costano i big? - PieroLadisa : RT @Amookeena: 15 Dicembre 2007 Lazio-Juventus finisce 2-3. Da notare i due gol 'in fotocopia' di Del Piero, lanciato millimetricamente i… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Juventus

Il monte ingaggi dellaè per distacco il più alto della Serie A: 50 milioni in più di quello dell'Inter campione d'Italia, con i nerazzurri che però sono 12 punti più avanti in classifica rispetto ai rivali. Dai 13 ...Arthur in cima alla lista dei partenti in casain vista del calciomercato invernale: ecco il futuro del centrocampista brasilianoIl calciomercato invernale si avvicina e lasarà subito impegnata a piazzare diversi esuberi o giocatori ai margini del progetto di Allegri. Uno di questi è Arthur: il centrocampista brasiliano sta avendo pochissimo spazio dal rientro ...Alessia Tarquinio, giornalista di Amazon Prime Video, ha parlato così della Juventus Women e della situazione Scudetto in Serie A Intervistata in esclusiva da Juventusnews24, Alessia Tarquinio ha parl ...(dal nostro inviato) – Tifosi che hanno abbracciato virtualmente Mattia Perin questo pomeriggio, all’uscita del portiere dalla Continassa dopo l’allenamento della Juve.