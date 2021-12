VIDEO / Federica Pellegrini: “Il ritiro? Mi è già scesa una prima lacrimuccia…” (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Jury Chechi sul palco dei Gazzetta Awards ha voluto invitare Federica Pellegrini a una riflessione: la risposta della campionessa veneta Leggi su golssip (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Jury Chechi sul palco dei Gazzetta Awards ha voluto invitarea una riflessione: la risposta della campionessa veneta

Advertising

adr_martini : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata 'Non l'ho segregato, è venuto da noi volontariamente': parla la donna accusata con il marito d… - gifebe : @Federica2151 Grazie Federica, buona giornata anche a te !???? - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Nella prossima puntata 'Non l'ho segregato, è venuto da noi volontariamente': parla la donna accusata con il marito d… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: 'Sofia Goggia bravissima ma quanto fatto a Lake Louise non mi ha fatto nessun effetto. Non sono una che si carica sui ris… - AlexBrigante2 : RT @Mariann39906590: Wowwww....il porcone sborratore di @AlexBrigante2 ha colpito ancora...stavolta su quella troia di Federica con un bel… -