Vicini alla Regina: chi sono le persone che fanno parte della più stretta cerchia? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la morte del marito, il principe Filippo, e dopo il ricovero in ospedale a seguito di qualche piccolo problema di salute, la Regina Elisabetta ha trascorso molto più tempo nel castello di Windsor rispetto agli anni passati. Ed è stato questo il momento in cui la sovrana inglese si è resa conto di contare (ci si perdoni il gioco di parole) su una stretta cerchia di amici e servitori. Leggi anche -> Altro lutto per la Regina Elisabetta: il dolore per una grande perdita La 95enne Elisabetta II dal mese di aprile ha perso prima il marito Filippo e successivamente anche degli amici che le erano molto Vicini e questo ha influenzato molto la sovrana, ma è anche vero che una stretta cerchia di persone si è fatta più vicina al fine di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Dopo la morte del marito, il principe Filippo, e dopo il ricovero in ospedale a seguito di qualche piccolo problema di salute, laElisabetta ha trascorso molto più tempo nel castello di Windsor rispetto agli anni passati. Ed è stato questo il momento in cui la sovrana inglese si è resa conto di contare (ci si perdoni il gioco di parole) su unadi amici e servitori. Leggi anche -> Altro lutto per laElisabetta: il dolore per una grande perdita La 95enne Elisabetta II dal mese di aprile ha perso prima il marito Filippo e successivamente anche degli amici che le erano moltoe questo ha influenzato molto la sovrana, ma è anche vero che unadisi è fatta più vicina al fine di ...

La7tv : #dimartedi Giorgio Parisi: 'Dagli stormi impariamo che gli animaletti tendono a fare quello che fanno i propri vici… - teatrolafenice : ?? Ci siamo sentiti in dovere di essere vicini a tutto il personale sanitario di nuovo al fronte per noi. Un frammen… - borghi_claudio : @AntonelloZedda Io sospenderei la protesta (votato non serve a nulla). Se anche ti dessi fuoco direbbero che un inc… - pillamaro : (Perrotta e Cennamo 'Vicini'. Sul diritto alla salute 'Sindaci uniti') è stato pubblicato su… - carlamartamari : RT @La7tv: #dimartedi Giorgio Parisi: 'Dagli stormi impariamo che gli animaletti tendono a fare quello che fanno i propri vicini. Io spero… -