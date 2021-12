Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 19:15 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Viabilità DEL 15 DICEMBRE 2021 ORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA L’A91 E L’AURELIA E, AVANTI, TRA TRIONFALE E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL GRA; CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA, E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; TRAFFICO SOSTENUTO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA BORGHESIANA NEI DUE SENSI; SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)DEL 15 DICEMBREORE 19:05 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO COL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, CODE TRA L’A91 E L’AURELIA E, AVANTI, TRA TRIONFALE E PRENESTINA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER UN INCIDENTE TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E TOR CERVARA VERSO IL GRA; CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA, E LO SVINCOLO PER LA SALARIA PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONE EST; TRAFFICO SOSTENUTO SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E VIA BORGHESIANA NEI DUE SENSI; SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA SPINACETO E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ...

romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso su: via Appia, tra Ciampino e Frattocchie; via Tiburtina, tra viale Regina Marghe… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso su via Flaminia, tra la Tangenziale Est e viale di Tor di Quinto - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso, sul Gra, tra allacciamento diramazione Roma Nord e allacciamento A24 e tra via della Magliana e l'Appia - romamobilita : #Roma #viabilità traffico congestionato a via Prenestina, tra via Polense e Osteria dell'Osa - romamobilita : #Roma #viabilità traffico congestionato a via Alberto da Giussano, tra via Prenestina e via del Pigneto -

