Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 17:45

Viabilità DEL 15 DICEMBRE 2021 ORE 17:35 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. FORTI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE PERMANGONO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA Roma-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE Roma-SUD DELL'A1; MENTRE, IN INTERNA, TRAFFICO INTENSO A SEGUITO DI INCIDENTE TRA CASAL DEL MARMO E SALARIA E, PROSEGUENDO, TRA DIRAMAZIONE Roma-NORD E PRENESTINA. TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL'AUTOSTRADA A1 Roma-NAPOLI TRA L'ALLACCIO CON LA BRETELLA PER L'A24 E VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI; SUL TRATTO URBANO DELL'A24, FORTI RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE E L'ALLACCIAMENTO COL GRA IN USCITA; CODE ANCHE SULLA TANGENZIALE TRA VIA DEL FORO ITALICO ALTEZZA FARNESINA, ...

