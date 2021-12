Viabilità Roma Regione Lazio del 15-12-2021 ore 07:30 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Viabilità DEL 15 DICEMBRE 2021 ORE 07.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TORRINPIETRA E ARANOVA, IN DIREZIONE Roma TRAFFICO INTENSO POI SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE SU VIA SALARIA ALLL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA DOMANI, GIOVEDI’ 16 DICEMBRE TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)DEL 15 DICEMBREORE 07.20 GINA PANDOLFO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA. IN REDAZIONE GINA PANDOLFO IN APERTURA UN INCIDENTE SULLA VIA AURELIA E’ LA CAUSA DELLE CODE TRA TORRINPIETRA E ARANOVA, IN DIREZIONETRAFFICO INTENSO POI SULLE CONSOLARI IN ENTRATA NELLA CAPITALE SULLA FLAMINIA CODE DA LABARO A VIA DEI DUE PONTI ANCHE SU VIA SALARIA ALLL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE SUL TRATTO URBANO LUNGHE CODE DAL RACCORDO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN ESTERNA TRA LE USCITE PRENESTINA E NOMENTANA IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA, CON RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONESUD CODE A PARTIRE DA TOR VERGATA DOMANI, GIOVEDI’ 16 DICEMBRE TRASPORTO PUBBLICO A RISCHIO PER ...

Advertising

NordCdq : #Segnalazione...vicino la rotatoria tra Via Almagia' e Via Fiamme Gialle ci sono #buche e #avvallamenti che si stan… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2021 ore 19:45 - #Viabilità #Regione #Lazio #14-12-2021 - muoversintoscan : RT @montevarchi: Natale a Montevarchi, cambia la viabilità su via Roma Dal 13 dicembre al 9 gennaio sarà possibile transitare e sostare su… - montevarchi : Natale a Montevarchi, cambia la viabilità su via Roma Dal 13 dicembre al 9 gennaio sarà possibile transitare e sos… - quartomiglio : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato a: via Appia, tra piazza Re di Roma e via dell'Almone; via Ardeatina, tra Castel di… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Presentato il Piano commissariale per il potenziamento della SS4 'Salaria' ...il miglioramento funzionale e il potenziamento del collegamento stradale tra Ascoli Piceno e Roma e ...milioni di euro per sistemi tecnologici per la sicurezza degli utenti e controllo della viabilità. ...

Macerata, messi in bilancio ben 59 milioni Ecco le opere pronte a partire "Stop al 'fai da te' degli ultimi 30 anni" ... via Spalato e via Roma, anche alla luce del prossimo intervento di edilizia scolastica che si ... Si focalizzerà l'attenzione anche sulla viabilità tra il nuovo ospedale e il nuovo svincolo della ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2021 ore 10:30 - RomaDailyNews RomaDailyNews ...il miglioramento funzionale e il potenziamento del collegamento stradale tra Ascoli Piceno ee ...milioni di euro per sistemi tecnologici per la sicurezza degli utenti e controllo della. ...... via Spalato e via, anche alla luce del prossimo intervento di edilizia scolastica che si ... Si focalizzerà l'attenzione anche sullatra il nuovo ospedale e il nuovo svincolo della ...