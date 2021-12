Verso lo sciopero sempre meno generale | scuola e Poste restano aperte | quali settori protestano il 16 dicembre

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Domani, 16, si terrà loindetto dalla Cgil e dalla Uil ma non dalla Cisl. Unoche adesso rischia di essere letteralmente dimezzato e, dunque, depotenziato. Da una parte c’è chi definisce ingiustificata un’agitazione contro una manovra che, nonostante tutto, riduce le tasse e i contributi Inps; dall’altra, invece, c’è la decisione di Cgil e Uil di esentare dallo, sanità,, nettezza urbana e alcune compagnie di trasporti ferroviari come Trenord. Insomma unoche rischia di non “paralizzare” il Paese. A spingere Cgil e Uil ad accettare che alcuni servizi, nella giornata di domani, funzionino regolarmente è stata la Commissione sugli scioperi nei servizi pubblici. Nessuno, ad esempio, ...

