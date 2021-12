Verona Empoli, i convocati di Tudor: a riposo Barak e Caprari (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’allenatore del Verona Tudor ha diramato la lista dei convocati per il match contro l’Empoli Igor Tudor, allenatore del Verona, ha reso nota la lista dei convocati in vista del match di Coppa Italia contro l’Empoli. Restano a riposo Caprari e Barak. Portieri: Pandur, Berardi, Kivila. Difensori: Faraoni, Casale, Ceccherini, Cetin, Ruegg, Magnani, Sutalo, Terracciano. Centrocampisti: Veloso, Ilic, Bessa, Lazovic, Ragusa, Tameze. Attaccanti: Florio, Lasagna, Cancellieri, Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L’allenatore delha diramato la lista deiper il match contro l’Igor, allenatore del, ha reso nota la lista deiin vista del match di Coppa Italia contro l’. Restano a. Portieri: Pandur, Berardi, Kivila. Difensori: Faraoni, Casale, Ceccherini, Cetin, Ruegg, Magnani, Sutalo, Terracciano. Centrocampisti: Veloso, Ilic, Bessa, Lazovic, Ragusa, Tameze. Attaccanti: Florio, Lasagna, Cancellieri, Simeone. L'articolo proviene da Calcio News 24.

