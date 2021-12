Variante Omicron | Ecdc | “Vaccino da solo non basta | restrizioni per Natale”

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) La probabilità di un’ulteriore diffusione delladel Covid nell’Unione europea è “molto alta” e “nella situazione attuale, la sola vaccinazione non consentirà di prevenirne l’impatto”. E’ la conclusione dell’ultimo aggiornamento alla valutazione rapida del rischio, diffuso dall’, Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che nel documento invita ad una “rapida reintroduzione e rafforzamento di misure non farmacologiche per ridurre la trasmissione di Delta in corso e per rallentare la diffusione di”. “E’ urgente intraprendere azioni forti per ridurre la trasmissione e alleviare il pesante carico sui sistemi sanitari e proteggere i più vulnerabili nei prossimi mesi. I Paesi hanno diverse opzioni di risposta in vista delle festività” natalizie, spiega Andrea Ammon, ...

specificando in un primo tempo come le misure restrittive fossero solo per Regno Unito e Danimarca, tra i più colpiti dalla, con l'esenzione dal test per le persone transitate nei ...I ricoveri per Covid in Gran Bretagna sono aumentati del 10%, e di un terzo a Londra, in una settimana, spinti anche dalla rapida crescita della. Lo ha detto in una conferenza stampa il premier britannico Boris Johnson. Come ha sottolineato il Chief medical officer dell'Inghilterra, Chris Whitty, dagli ultimi grafici emerge ...La regina Elisabetta sta cercando un nuovo giardiniere, che dovrà aiutare lo staff reale a «plasmare il futuro dei giardini di Windsor, che migliaia di ...Il primo ministro britannico Boris Johnson ha avvertito di un'”ondata di marea” di infezioni. Londra: Il Regno Unito ha registrato i suoi casi giornalieri ...