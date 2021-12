Vanessa Gravina | il primo Natale da sola dopo la fine dell’amore con Domenico

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) I primi tempiladi un amore sono sempre duri, specie quando la relazione è stata lunga e importante.si è affidata alle pagine del settimanale Di Più Tv per raccontare le sue emozionila separazione daPimpinella: per la prima volta, l’amatissima attrice della tv italiana trascorrerà le feste da: “Il distacco è stato doloroso” Un amore grande che però, col tempo, si era affievolito. Non ci sono motivazioni sensazionali dietro ladel rapporto traPimpinella, sposati dal 2015 e in coppia da circa dieci anni. L’annuncio della separazione tra i due era stato diffuso proprio ...

ALBA - Non c'è stato il pubblico delle grandi occasioni al Teatro Sociale Busca, dove ieri, mercoledì 8 dicembre, e… - "Tartufo", con Giuseppe Cederna e Vanessa Gravina, apre la stagione del Teatro Sociale di Alba mercoledì 8 dicembre…

Colpo di scena nella vita privata di Vanessa Gravina: è finito il matrimonio dell'attrice, popolare per i tanti ruoli sul piccolo e grande schermo. La Contessa Adelaide de Il Paradiso delle Signore ha dato l'annuncio sulle pagine del ...Vanessa Gravina, alias Adelaide de Il Paradiso delle signore, annuncia di essere tornata single dopo sei anni di matrimonio ...Primo Natale da single per Vanessa Gravina, separata da Domenico Pimpinella fin dalla scorsa primavera. I due erano insieme da 10 anni.