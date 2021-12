Valenciennes-Strasburgo coppa di Francia | giovedì 16 dicembre ore 21 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Trentaduesimi di finale didiche si aprono con lodi Stephane impegnato sul campo del, squadra di Ligue2. Les Athéniens non stanno vivendo una stagione felice: quintultimo posto in classifica con soli 20 punti fatti in 18 gare, e reduci dalla pesante sconfitta interna subita ad opera del Paris FC nell’ultimo InfoBetting: Scommesse Sportive e